В Норвегии расширят основания для ношения полицейскими огнестрельного оружия

Парламентское большинство в Норвегии поддержало предложения правительства, которые позволят полицейским носить огнестрельное оружие в большем количестве случаев, чем предусматривает закон в настоящее время.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

В четверг четыре партии парламента Норвегии поддержали предложение правительства меньшинства, сформированного Лейбористской партией, о расширении оснований для вооружения полиции.

Сейчас норвежская полиция может носить оружие только в течение ограниченного периода и при особых обстоятельствах. Обычно полицейские невооружены, хотя могут перевозить оружие в багажнике автомобиля.

Но норвежское правительство решило изменить это ввиду постепенного роста уровня преступности в стране.

Согласно поддержанным изменениям в закон о полиции Норвегии, которые еще должны быть проголосованы, полицейские смогут носить огнестрельное оружие на постоянной основе.

В то же время условия и масштабы вооружения полицейских будут определять руководители отделов полиции в зависимости от местонахождения правоохранителей, времени и задачи, уточняет NRK.

Министерство юстиции Норвегии стремится, чтобы соответствующие законодательные изменения вступили в силу уже в 2026 году.

Как сообщалось, Швеция и Норвегия планируют завершить строительство совместного полицейского участка в районе таможенного пункта Магнормоен осенью 2025 года.