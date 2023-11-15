Норвегія та Швеція побудують спільний відділок поліції на кордоні

Швеція та Норвегія планують завершити будівництво спільної поліцейської дільниці в районі митного пункту Магнормоен восени 2025 року.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на NTB, оголосило норвезьке Управління з питань державного будівництва (Statsbygg).

Міністерство юстиції та громадської безпеки Норвегії доручило Statsbygg побудувати спільний норвезько-шведський поліцейський відділок на ділянці, яка була придбана ще у 2018 році.

Відділок у Магнормоені, як очікується, матиме площу близько 1350 квадратних метрів і буде розташований по обидва боки кордону. Його мета – посилити співпрацю між правооохоронцями обох країн для запобігання транскордонній злочинності.

Проєкт відділку Фото: Statsbygg

Ще у 2021 році Норвезьке поліцейське управління у звіті до Міністерства юстиції та громадської безпеки рекомендувало створити спільну норвезько-шведську поліцейську дільницю.

У червні 2022-го року міністр юстиції Норвегії Емілія Енгер Мель відкрила нову тимчасову поліцейську дільницю на кордоні між Ейдскогом у Норвегії та Едою у Швеції. Тоді вона заявила, що Осло і Стокгольм працюють над створенням постійної поліцейської дільниці.

Будівництво відділку, який коштуватиме 95,5 мільйона норвезьких крон (8,2 мільйона євро), планується розпочати після Великодня 2024 року.

Між обома країнами раніше цього року сталось непорозуміння: офіційне Осло обурилося неквапливою реакцією Швеції після того, як дослідницька ракета замість планового місця приземлення впала на прикордонній території Норвегії.