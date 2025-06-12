У Німеччині пасажирів висадили з потяга, бо він був "занадто брудний"

Пасажирів швидкісного поїзда, що прямував з Мюнхена до Гамбурга, персонал висадив на пів дорозі, пояснивши це надмірною брудністю.

Цей інцидент німецький залізничний перевізник Deutsche Bahn підтвердив у коментарі AFP, пише "Європейська правда".

Інцидент стався у вівторок, коли приблизно через годину після відправлення з Мюнхена до Гамбурга пасажирам через гучномовець повідомили, що поїзд доїде до баварського міста Нюрнберг.

"Ми перепрошуємо, але ми, як персонал поїзда, мусимо зробити заяву. Цей поїзд занадто брудний, щоб ми могли продовжувати подорож", – йшлося в оголошенні.

Представник Deutsche Bahn повідомив AFP, що компанія перепросила перед пасажирами, які постраждали, і протягом години після висадки пасажирів організувала альтернативний транспорт.

"Поїзд випадково був пущений в експлуатацію без прибирання. Це поодинокий випадок, про який ми глибоко шкодуємо. Ми проводимо внутрішнє розслідування, щоб з'ясувати, що пішло не так, і запобігти подібним помилкам у майбутньому", – сказав перевізник.

Deutsche Bahn давно є об'єктом насмішок у Німеччині через постійні запізнення потягів.

У 2024 році німецький залізничний концерн виплатив рекордні 196,8 мільйона євро як компенсації за запізнення і скасування поїздів.