Німецький євродепутат скаржиться на польського колегу через погрози

Депутат Європейського парламенту від Німеччини Моріц Кернер поскаржився на польського колегу Аркадіуша Мулярчика після того, як він вдерся в його офіс і зняв там відео, після якого на адресу німецького політика надійшли погрози.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Напередодні Кернер запропонував знову заморозити фінансування Польщі з фондів ЄС, якщо новообраний президент Кароль Навроцький, близький до партії Мулярчика "Право і справедливість", заблокує правові реформи польського уряду.

За словами німецького євродепутата, після цього в його офіс увірвався Мулярчик з увімкненою камерою. Відредаговане відео зустріч євродепутат від Польщі потім виклав у себе на Х.

На відео Мулярчик критикує Кернера, закликаючи подивитись, "що Німеччина зробила в Польщі під час Другої світової війни", і вручає йому книгу про Другу світову війну, яку той має прочитати, "щоб бути розумнішим у майбутньому".

Після публікації відео Кернер отримав багато листів з погрозами, в одному з них його назвали "німецьким покидьком". У звʼязку з цим депутат подав офіційну скаргу до президії Європейського парламенту.

"Вхід до приватного кабінету іншого депутата і зйомка без попереднього повідомлення або згоди є формою залякування, а не діалогом", – пише Кернер у скарзі, закликаючи "ретельно розслідувати цю справу і розглянути відповідні наслідки".

У коментарі Spiegel Мулярчик відкинув, що його дії є "залякуванням", і водночас сказав, що розуміє "почуття огиди, розчарування і гніву" людей, які писали Кернеру після публікації відео.

Нагадаємо, раніше у скандал потрапив ультраправий депутат Європейського парламенту від Польщі Гжегож Браун, який зокрема погрожував арештом лікарці за проведення легального аборту на пізньому терміні вагітності.