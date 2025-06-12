Немецкий евродепутат жалуется на польского коллегу из-за угроз

Депутат Европейского парламента от Германии Мориц Кернер пожаловался на польского коллегу Аркадиуша Мулярчика после того, как тот ворвался в его офис и снял там видео, после которого в адрес немецкого политика поступили угрозы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Накануне Кернер предложил вновь заморозить финансирование Польши из фондов ЕС, если новоизбранный президент Кароль Навроцкий, близкий к партии Мулярчика "Право и справедливость", заблокирует правовые реформы польского правительства.

По словам немецкого евродепутата, после этого в его офис ворвался Мулярчик с включенной камерой. Отредактированное видео встречи евродепутат от Польши затем выложил у себя на Х.

На видео Мулярчик критикует Кернера, призывая посмотреть, "что Германия сделала в Польше во время Второй мировой войны", и вручает ему книгу о Второй мировой войне, которую тот должен прочитать, "чтобы быть умнее в будущем".

После публикации видео Кернер получил много писем с угрозами, в одном из них его назвали "немецким подонком". В связи с этим депутат подал официальную жалобу в президиум Европейского парламента.

"Вход в частный кабинет другого депутата и съемка без предварительного уведомления или согласия является формой запугивания, а не диалогом", – пишет Кернер в жалобе, призывая "тщательно расследовать это дело и рассмотреть соответствующие последствия".

В комментарии Spiegel Мулярчик отверг, что его действия являются "запугиванием", и в то же время сказал, что понимает "чувство отвращения, разочарования и гнева" людей, которые писали Кернеру после публикации видео.

Напомним, ранее в скандал попал ультраправый депутат Европейского парламента от Польши Гжегож Браун, который, в частности, угрожал арестом врачу за проведение легального аборта на позднем сроке беременности.