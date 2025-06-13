ЗМІ: Італія призначила свого представника в НАТО послом у США

Італія призначила свого представника в НАТО Марко Пероначі новим послом у США.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на слова обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

Уряд прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні у четвер, 12 червня, призначив Марко Пероначі новим послом у США, кажуть співрозмовники агентства.

Це рішення поклало край місяцям спекуляцій щодо того, хто змінить Маріанжелу Дзппію на головній дипломатичній посаді Італії за кордоном.

Як пише агентство, Пероначі очолював переговори щодо оборонних витрат Італії у рамках домовленостей НАТО. Країна погодилася на значне збільшення внесків, щоб поліпшити трансатлантичні відносини, попри навантаження на бюджет.

Прихильник більшої уваги НАТО до середземноморського флангу, Пероначі раніше працював в Уганді, Японії та Європейському Союзі.

Дзаппія, яка допомогла Мелоні налагодити контакти з Трампом до його переобрання, залишає посаду після завершення терміну повноважень.

Співрозмовники зазначають, що Італія розглядала й інших дипломатів на цю посаду, зокрема посла Італії в Пекіні Массімо Амброзетті.

Нагадаємо, у квітні Мелоні відвідала США, де зустрілася з американським президентом Дональдом Трампом.

До цього вона висловлювала переконання, що європейські держави, які зазнали впливу тарифів США, мають домагатись їхнього скасування шляхом переговорів, а не запроваджувати тарифи у відповідь.

А в травні Італія досягла цільового рівня витрат на оборону в розмірі 2% від свого ВВП напередодні саміту НАТО в червні.