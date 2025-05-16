Італія досягла 2% оборонних витрат перед самітом НАТО

Італія досягла цільового рівня витрат на оборону в розмірі 2% від свого ВВП напередодні саміту НАТО в червні.

Про це в четвер оголосили міністр закордонних справ Антоніо Таяні та міністр оборони Гвідо Крозетто, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Міністри підтвердили, що документ, який засвідчує досягнення цього важливого етапу та описує шляхи його досягнення, вже подано до НАТО.

Італія досягла мети у 2% від ВВП через десять років після того, яка прийняла на себе таке зобов'язання. Це відбулося на тлі ширших зусиль Європи зі збільшення військових витрат.

Сам цільовий показник НАТО зараз перебуває на межі підвищення до 5%, як цього вимагає президент США Дональд Трамп. Причому генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував розділити цей поріг на 3,5% для прямих витрат на оборону і 1,5% для більш широких витрат на безпеку.

З цього приводу Таяні, виступаючи на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Туреччині, зазначив, що вважає виділення 3% на оборону і 2% на безпеку "справедливішим" і "збалансованішим" підходом.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, НАТО розробляє план, аби виконати вимоги Трампа щодо 5% ВВП на оборону.

Американські посадовці повідомили своїм союзникам по НАТО, що, хоча Трамп планує взяти участь у саміті в Гаазі влітку, він може вирішити скасувати візит, якщо решта членів Альянсу не ухвалять попередньої угоди про збільшення витрат.

Нещодавно міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль підтримав вимогу Трампа до країн-членів НАТО витрачати 5% свого ВВП на оборону.