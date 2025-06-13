СМИ: Италия назначила своего представителя в НАТО послом в США

Италия назначила своего представителя в НАТО Марко Пероначи новым послом в США.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на слова осведомленных собеседников, передает "Европейская правда".

Правительство премьер-министра Джорджи Мелони в четверг, 12 июня, назначило Марко Пероначи новым послом в США, говорят собеседники агентства.

Это решение положило конец месяцам спекуляций относительно того, кто сменит Марианжелу Дзаппию на главной дипломатической должности Италии за рубежом.

Как пишет агентство, Пероначи возглавлял переговоры по оборонным расходам Италии в рамках договоренностей НАТО. Страна согласилась на значительное увеличение взносов, чтобы улучшить трансатлантические отношения, несмотря на нагрузку на бюджет.

Сторонник большего внимания НАТО к средиземноморскому флангу, Пероначи ранее работал в Уганде, Японии и Европейском Союзе.

Дзаппия, которая помогла Мелони наладить контакты с Трампом до его переизбрания, покидает пост после завершения срока полномочий.

Собеседники отмечают, что Италия рассматривала и других дипломатов на эту должность, в частности посла Италии в Пекине Массимо Амброзетти.

Напомним, в апреле Мелони посетила США, где встретилась с американским президентом Дональдом Трампом.

До этого она выражала убеждение, что европейские государства, которые подверглись влиянию тарифов США, должны добиваться их отмены путем переговоров, а не вводить тарифы в ответ.

А в мае Италия достигла целевого уровня расходов на оборону в размере 2% от своего ВВП накануне саммита НАТО в июне.