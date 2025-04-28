В Литві не бачать необхідності впроваджувати військовий призов для жінок

Командувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас заявив, що наразі не бачить необхідності в призові жінок на обов'язкову військову службу.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить Delfi.

Командувач зазначив, що нині необхідно максимально задіяти наявну кількість чоловіків і створити їм усім умови для виконання свого обов'язку.

"У нас ще є значний резерв хлопців, які з різних причин не можуть виконати цей обов'язок... Давайте створимо умови для того, щоб кожен юнак і хлопець міг служити і виконувати свій обов'язок перед батьківщиною", – сказав Вайкшнорас.

Він нагадав, що жінки, як і раніше, мають можливість добровільно піти на військову службу.

"Але чи потрібно сьогодні (призивати жінок на службу. – Ред.)? Я б сказав – давайте спочатку використаємо ті ресурси, які в нас є, а потім подумаємо", – додав Вайкшнорас.

Він також розповів, що в литовській армії наразі налічується 10% жінок, які служать у різних званнях – від рядових до офіцерів.

Нещодавно командувач Національних збройних сил Латвії Каспарс Пуданс заявив, що вважає можливим повернення до питання щодо обов’язкового призову жінок до Служби державної оборони (СДО).

А наприкінці березня уряд і парламент Данії остаточно домовився про запровадження принципу повної рівності військової служби з 2026 року, що означає перший призов жінок нарівні з чоловіками.