МЗС Чехії: Україна більше не об'єкт допомоги, а стратегічний партнер у безпеці Європи

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що за останні два роки роль України в європейській безпеці перетворилася з об’єкта підтримки на рівноправного стратегічного партнера.

Про це він сказав під час форуму GLOBSEC-2025 у Чехії у п’ятницю, 13 червня, передає "Європейська правда".

На думку Ліпавського, спільне розуміння ЄС та реальність за останні два роки змінилися від "ми маємо допомогти Україні" та "Україно, допоможи нам" до справжньої співпраці.

"І це в наших інтересах – співпрацювати з Україною у сфері безпеки. Адже зараз Україна володіє передовими технологіями, які, можливо, ми також хочемо мати. Тож єдиний спосіб бути частиною цього – працювати в Україні та разом з українцями", – вважає топдипломат Чехії.

Він наголосив, що Україна – це не та країна, "столицю якої можна захопити за три дні", а "стратегічний партнер у побудові європейської безпеки".

"Отже, в наших інтересах – щоб Україна була на нашому боці, щоб ми сформували стратегічне партнерство й інтегрувалися з Україною у багатьох сферах. І це – нова реальність. Цього не було три роки тому, можливо, навіть два. Але саме це є трендом останнього року", – вважає Ліпавський.

Він також звернув увагу на те, що активна політика Чехії – робити спільні проєкти з Україною.

"Ми дуже вдячні за це. Тож у вас є наша підтримка, наша рішучість, і разом ми зможемо перемогти Росію та зберегти кордони там, де їм і належить бути", – підсумував глава МЗС Чехії.

Раніше президент Чехії Петр Павел розповів, що у рамках "чеської ініціативи" з купівлі снарядів для України по всьому світу вже почали готувати поставки на 2026 рік.

Після зустрічі з Павелом на початку травня у Празі президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Чехія працюють над створенням українсько-чеської школи F-16.

Також нещодавно у Чехії завершилась дворічна програма, у межах якої підготовку пройшли 18 пілотів цивільної авіації з України.