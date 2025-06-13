МИД Чехии: Украина больше не объект помощи, а стратегический партнер в безопасности Европы

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что за последние два года роль Украины в европейской безопасности превратилась из объекта поддержки в равноправного стратегического партнера.

Об этом он сказал во время форума GLOBSEC-2025 в Чехии в пятницу, 13 июня, передает "Европейская правда".

По мнению Липавского, общее понимание ЕС и реальность за последние два года изменились от "мы должны помочь Украине" и "Украина, помоги нам" до настоящего сотрудничества.

"И это в наших интересах – сотрудничать с Украиной в сфере безопасности. Ведь сейчас Украина обладает передовыми технологиями, которые, возможно, мы также хотим иметь. Поэтому единственный способ быть частью этого – работать в Украине и вместе с украинцами", – считает топ-дипломат Чехии.

Он подчеркнул, что Украина – это не та страна, "столицу которой можно захватить за три дня", а "стратегический партнер в построении европейской безопасности".

"Итак, в наших интересах – чтобы Украина была на нашей стороне, чтобы мы сформировали стратегическое партнерство и интегрировались с Украиной во многих сферах. И это – новая реальность. Этого не было три года назад, возможно, даже два. Но именно это является трендом последнего года", – считает Липавский.

Он также обратил внимание на то, что активная политика Чехии – делать совместные проекты с Украиной.

"Мы очень благодарны за это. Поэтому у вас есть наша поддержка, наша решимость, и вместе мы сможем победить Россию и сохранить границы там, где им и положено быть", – подытожил глава МИД Чехии.

Ранее президент Чехии Петр Павел рассказал, что в рамках "чешской инициативы" по покупке снарядов для Украины по всему миру уже начали готовить поставки на 2026 год.

После встречи с Павелом в начале мая в Праге президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Чехия работают над созданием украинско-чешской школы F-16.

Также недавно в Чехии завершилась двухлетняя программа, в рамках которой подготовку прошли 18 пилотов гражданской авиации из Украины.