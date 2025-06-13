Міністр оборони Німеччини очікує відходу США від підтримки Європи та України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав готуватись до того, що Сполучені Штати поступово зменшуватимуть свою участь у європейській обороні та підтримці України.

Як пише "Європейська правда", його слова наводить Tagesschau.

Пісторіус сказав, що вважає очікуваним сценарієм зменшення американської військової підтримки для Європи та України, та що до цього потрібно бути готовими.

"Це так. Так і буде, і ми маємо готуватись до цього", – сказав міністр у відповідь на питання про це.

Він також зазначив, що потрібно спостерігати, наскільки скоротиться американська військова підтримка для України – хоча спершу побоювалися її повного припинення – та чи зможуть європейці компенсувати її.

Під час візиту до Києва 12 червня Пісторіус пообіцяв збільшити військову допомогу Німеччини Україні на 1,9 млрд євро.

Водночас він сказав, що передача Україні далекобійних крилатих ракет Taurus не розглядається.