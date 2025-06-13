Министр обороны Германии ожидает ухода США от поддержки Европы и Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал готовиться к тому, что Соединенные Штаты постепенно будут уменьшать свое участие в европейской обороне и поддержке Украины.

Как пишет "Европейская правда", его слова приводит Tagesschau.

Писториус сказал, что считает ожидаемым сценарием уменьшение американской военной поддержки для Европы и Украины, и что к этому нужно быть готовыми.

"Это так. Так и будет, и мы должны готовиться к этому", – сказал министр в ответ на вопрос об этом.

Он также отметил, что нужно наблюдать, насколько сократится американская военная поддержка для Украины – хотя сначала опасались ее полного прекращения – и смогут ли европейцы компенсировать ее.

Во время визита в Киев 12 июня Писториус пообещал увеличить военную помощь Германии Украине на 1,9 млрд евро.

В то же время он сказал, что передача Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus не рассматривается.