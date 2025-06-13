Низка авіаліній змінюють маршрути та скасовують рейси після ударів Ізраїлю по Ірану

Після повідомлень про удари Ізраїлю по Ірану авіалінії змінюють маршрути рейсів або скасовують їх; Іран закрив повітряний простір.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Дані ресурсу Flightradar24 свідчать, що після звісток про удари Ізраїлю авіалінії намагаються переспрямувати рейси, побоюючись інцидентів. У січні 2020 року, нагадаємо, іранські військові помилково збили літак української МАУ, що вилітав з Тегерану.

У час, коли були завдані удари, в небі над Іраном перебувало кілька літаків комерційних авіаліній, у тому числі рейси компанії з ОАЕ, німецької Lufthansa та Air India.

"Коридор" на сході Іраку біля кордону з Іраном є одним з найбільш завантажених у світі, цим шляхом прямують багато рейсів з Близького Сходу до Європи, як і транзитні рейси з Азії до Європи.

Літаки почали змінювати маршрути над Центральною Азією та Саудівською Аравією. Кілька рейсів, які мали приземлятися у Дубаї, радикально змінили маршрути. Рейс Emirates з Манчестера до Дубаю спрямували в Стамбул, а рейс лоукостера flydubai, що прямував з Белграду – до аеропорту Єревану. flydubai заявила, що скасовує або розвертає рейси до аеропортів у Йорданії, Лівані, Сирії, Ірані та Ізраїлі.

Аеропорт Тель-Авіва зупинив роботу на невизначений час, а ППО Ізраїлю у найвищому режимі готовності, очікуючи помсти Ірану. Ізраїльська El Al Airlines призупинила всі польоти з і до Ізраїлю.

Іран після ударів закрив свій повітряний простір та усі цивільні аеропорти.

У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї. США дистанціювалися від атаки.

Напередодні, нагадаємо, в Індії розбився рейс Air India, що вирушав до Лондона, літак зазнав аварії одразу після зльоту. На борту перебували понад 240 осіб, у тому числі 50 громадян Британії та семеро громадян Португалії. Вижив один пасажир з громадянством Британії та Індії.