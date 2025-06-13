Самолет Дуды из Сингапура изменил маршрут из-за ударов Израиля по Ирану
Рейс президента Польши Анджея Дуды, который возвращался с официального визита в Сингапур, задержали из-за необходимости изменения маршрута в связи с обострением событий на Ближнем Востоке.
Об этом сообщила канцелярия польского президента в соцсети Х, передает "Европейская правда".
В пятницу, 13 июня, в канцелярии Дуды сообщили, что из-за международной ситуации на Ближнем Востоке обратный рейс президента Польши с официального визита в Сингапур был задержан из-за необходимости изменения маршрута.
Это произошло вследствие того, что в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, касающихся ядерной программы, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.
Сообщается, что в результате ударов погиб, в частности, главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции Хоссейн Салами. Аятолла Али Хаменеи подтвердил гибель определенного количества лиц из командования и пообещал Израилю месть.
Утром этого дня стало известно, что авиалинии меняют маршруты рейсов или отменяют их, а Иран закрыл воздушное пространство.
Лидеры Евросоюза, комментируя обострение между Израилем и Ираном, призвали к деэскалации и дипломатическому урегулированию.