З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз імпортував російського скрапленого природного газу на суму 32,7 мільярда євро.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Stern, про це йдеться у відповіді німецького Федерального статистичного відомства на запит проросійської партії Альянс Сари Вагенкнехт.

Згідно з отриманими даними, вартість імпорту скрапленого природного газу з Росії до ЄС в період з лютого 2022 року по березень 2025 року становить майже 33 мільярди євро.

За цей же період Євросоюз імпортував скраплений газ зі США на суму 95,1 мільярда євро.

Сара Вагенкнехт розкритикувала "дорогі подвійні стандарти" санкційної політики в журналі Stern: "33 мільярди євро за російський СПГ з початку війни, але в Німеччині на російський трубопровідний газ накладено табу", – сказала вона. Альянс Сари Вагенкнехт давно виступає за перезапуск газопроводу "Північний потік".

Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, голова комітету Європейського парламенту з питань безпеки і оборони, однак, закликала припинити імпорт. Вона сказала: "Абсолютно неприйнятно, що Європейський Союз продовжує імпортувати скраплений природний газ з Росії на мільярди євро через три роки після початку жорстокої загарбницької війни Путіна".

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв зробити все, що послабити воєнну машину Росії, та щоб газопровід "Північний потік-2" не запрацював.

Як повідомлялося, Європейський Союз наближається до рішення про включення російських газопроводів "Північний потік-2" в новий проєкт санкцій проти Росії, аби покласти край чуткам про можливе відновлення їхньої роботи.