С начала полномасштабного вторжения России в Украину Европейский Союз импортировал российского сжиженного природного газа на сумму 32,7 миллиарда евро.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Stern, об этом говорится в ответе немецкого Федерального статистического ведомства по запросу пророссийской партии Альянс Сары Вагенкнехт.

Согласно полученным данным, стоимость импорта сжиженного природного газа из России в ЕС в период с февраля 2022 года по март 2025 года составляет почти 33 миллиарда евро.

За этот же период Евросоюз импортировал сжиженный газ из США на сумму 95,1 миллиарда евро.

Сара Вагенкнехт раскритиковала "дорогие двойные стандарты" санкционной политики в журнале Stern: "33 миллиарда евро за российский СПГ с начала войны, но в Германии на российский трубопроводный газ наложен табу", – сказала она. Альянс Сары Вагенкнехт давно выступает за перезапуск газопровода "Северный поток".

Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, председатель комитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны, однако, призвала прекратить импорт. Она сказала: "Совершенно неприемлемо, что Европейский Союз продолжает импортировать сжиженный природный газ из России на миллиарды евро через три года после начала жестокой захватнической войны Путина".

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал сделать все, чтобы ослабить военную машину России и чтобы газопровод "Северный поток-2" не заработал.

Как сообщалось, Европейский Союз приближается к решению о включении российских газопроводов "Северный поток-2" в новый проект санкций против России, чтобы положить конец слухам о возможном возобновлении их работы.