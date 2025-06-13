Болгарія обіцяє не повторити долю Греції після вступу в єврозону

Голова центрального банку Болгарії Дімітар Радєв заявив, що після запровадження євро його країна буде дотримуватись строгої фіскальної дисципліни, аби не повторити негативного досвіду Греції.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтервʼю Politico.

Радєв наголосив, що фінансова дисципліна є основою макроекономічної системи Болгарії вже понад чверть століття, "і це має залишитися незмінним".

Попередні розширення єврозони часто призводили до циклів буму і спаду в країнах, що приєднувалися. Це пов'язано з тим, що процентні ставки Європейського центробанку, як правило, були занадто низькими для таких економік через нижчий рівень боргу в них і вищий потенціал зростання.

Найяскравішим прикладом такого спаду є Греція, яка зазнала спаду економіки під час фінансової кризи 2008-2009 років і лише нещодавно змогла заявити про повне її подолання.

Однак, запевнив Радєв, побоювання щодо боргового буму, який може статися після того, як Болгарія отримає низькі процентні ставки та легший доступ до міжнародних ринків капіталу, є безпідставними.

"Ми повністю усвідомлюємо, що вступ до єврозони означає прийняття політичної програми, розробленої для всього регіону. Рішення полягає у зміцненні національної політики, особливо у фіскальній та структурній сферах, щоб забезпечити стійкість у рамках єдиної валютної системи", – додав голова болгарського центробанку.

Минулого тижня Європейська комісія та Європейський центральний банк остаточно схвалили вступ Болгарії в єврозону з 1 січня 2026 року, що зробить її двадцять першим членом цього валютного союзу.

Болгарія планувала запровадити євро з 1 січня 2024 року, та на заваді стала політична нестабільність.

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