Болгария обещает не повторить судьбу Греции после вступления в еврозону

Глава центрального банка Болгарии Димитар Радев заявил, что после введения евро его страна будет придерживаться строгой фискальной дисциплины, чтобы не повторить негативный опыт Греции.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью Politico.

Радев отметил, что финансовая дисциплина является основой макроэкономической системы Болгарии уже более четверти века, "и это должно остаться неизменным".

Предыдущие расширения еврозоны часто приводили к циклам бума и спада в присоединявшихся странах. Это связано с тем, что процентные ставки Европейского центробанка, как правило, были слишком низкими для таких экономик из-за более низкого уровня долга в них и более высокого потенциала роста.

Самым ярким примером такого спада является Греция, которая испытала спад экономики во время финансового кризиса 2008-2009 годов и лишь недавно смогла заявить о полном его преодолении.

Однако, заверил Радев, опасения относительно долгового бума, который может произойти после того, как Болгария получит низкие процентные ставки и более легкий доступ к международным рынкам капитала, безосновательны.

"Мы полностью осознаем, что вступление в еврозону означает принятие политической программы, разработанной для всего региона. Решение заключается в укреплении национальной политики, особенно в фискальной и структурной сферах, чтобы обеспечить устойчивость в рамках единой валютной системы", – добавил глава болгарского центробанка.

На прошлой неделе Европейская комиссия и Европейский центральный банк окончательно одобрили вступление Болгарии в еврозону с 1 января 2026 года, что сделает ее двадцать первым членом этого валютного союза.

Болгария планировала ввести евро с 1 января 2024 года, но помешала политическая нестабильность.

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