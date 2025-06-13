У Польщі готуються отримати перші вертольоти Apache

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що наступного тижня в країну надійдуть перші ударні вертольоти AH-64D Apache, які будуть використовуватися польською армією, зокрема для навчання.

Заяву польського міністра наводить PAP, повідомляє "Європейська правда".

Очільник польського оборонного відомства оголосив, що наступного тижня відвідає Іновроцлав, де будуть прийняті перші вертольоти Apache для польської армії.

За його словами, військо має перепідготувати "величезну кількість" пілотів, хоча водночас процедури навчання наразі спрощуються.

"Ми, безперечно, потребуємо персоналу для бойових вертольотів Apache…і для цього нам потрібні навчально-бойові вертольоти. Це буде абсолютним пріоритетом", – заявив Косіняк-Камиш.

Вертольоти AH-64D Apache надійдуть до підрозділів 1-ї Бригади Військово-Повітряних Сил, що базуються, зокрема, в Іновроцлаві, де буде проводитися навчання льотного, технічного та охоронного персоналу.

Польські військові чекають на 96 бойових вертольотів Apache AH-64D, замовлених минулого року. Вони замінять вертольоти Mi-24, що використовуються зараз.

Тим часом нещодавно Агентство із закупівлі озброєнь для польської армії скасувало процедуру закупівлі 32 вертольотів S-70i Black Hawk з заводу PZL Mielec, що належить американській компанії Lockheed Martin.

Після зміни американської адміністрації у Білому домі серед деяких союзників по НАТО виникло побоювання, що на США більше не можна покладатись у військовому плані. Зокрема, Канада повідомила, що активно шукає потенційні альтернативи американському винищувачу-невидимці F-35.

Водночас прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що не вважає купівлю американської зброї ризиком для безпеки.