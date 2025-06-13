В Польше готовятся получить первые вертолеты Apache

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что на следующей неделе в страну поступят первые ударные вертолеты AH-64D Apache, которые будут использоваться польской армией, в частности для обучения.

Заявление польского министра приводит PAP, сообщает "Европейская правда".

Глава польского оборонного ведомства объявил, что на следующей неделе посетит Иновроцлав, где будут приняты первые вертолеты Apache для польской армии.

По его словам, войско должно переподготовить "огромное количество" пилотов, хотя в то же время процедуры обучения пока упрощаются.

"Мы, безусловно, нуждаемся в персонале для боевых вертолетов Apache ... и для этого нам нужны учебно-боевые вертолеты. Это будет абсолютным приоритетом", – заявил Косиняк-Камыш.

Вертолеты AH-64D Apache поступят в подразделения 1-й Бригады Военно-Воздушных Сил, базирующихся, в частности, в Иновроцлаве, где будет проводиться обучение летного, технического и охранного персонала.

Польские военные ждут 96 боевых вертолетов Apache AH-64D, заказанных в прошлом году. Они заменят вертолеты Mi-24, используемые сейчас.

Между тем недавно Агентство по закупке вооружений для польской армии отменило процедуру закупки 32 вертолетов S-70i Black Hawk с завода PZL Mielec, принадлежащего американской компании Lockheed Martin.

После смены американской администрации в Белом доме среди некоторых союзников по НАТО возникло опасение, что на США больше нельзя полагаться в военном плане. В частности, Канада сообщила, что активно ищет потенциальные альтернативы американскому истребителю-невидимке F-35.

В то же время премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что не считает покупку американского оружия риском для безопасности.