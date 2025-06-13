Естонія поставила Україні чергову партію артилерійських боєприпасів

Міноборони Естонії повідомило про постачання Україні нової партії артилерійських боєприпасів.

Про це йдеться у повідомленні відомства в Х, передає "Європейська правда".

У Міноборони Естонії наголосили на потребі продовження підтримки України у війні з Росією.

"Готово! Естонія доставила Україні чергову партію артилерійських боєприпасів. Безпека України – це європейська та трансатлантична безпека. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла захищатися і досягти справедливого, тривалого миру", – йдеться у повідомленні.

У травні естонська асоціація рятувальників передала техніку, обладнання та інше спорядження для психологічних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у трьох областях.

У березні Україна надала список бажаної військової техніки на суму 100 мільйонів євро, яку Естонія обіцяла швидко закупити у своєї вітчизняної оборонної промисловості.