Эстония поставила Украине очередную партию артиллерийских боеприпасов

Минобороны Эстонии сообщило о поставках Украине новой партии артиллерийских боеприпасов.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Х, передает "Европейская правда".

В Минобороны Эстонии отметили необходимость продолжения поддержки Украины в войне с Россией.

"Готово! Эстония доставила Украине очередную партию артиллерийских боеприпасов. Безопасность Украины – это европейская и трансатлантическая безопасность. Мы должны продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла защищаться и достичь справедливого, прочного мира", – говорится в сообщении.

В мае эстонская ассоциация спасателей передала технику, оборудование и другое снаряжение для психологических подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в трех областях.

В марте Украина предоставила список желаемой военной техники на сумму 100 миллионов евро, которую Эстония обещала быстро закупить у своей отечественной оборонной промышленности.