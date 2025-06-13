Повреждение кабелей в Балтийском море: Финляндия завершила расследование

Полиция и прокуратура Финляндии в пятницу объявили о завершении уголовного расследования в отношении танкера Eagle S, который подозревают в повреждении подводных кабелей в Балтийском море в декабре 2024 года.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Национальное бюро расследований Финляндии завершило расследование повреждений в пятницу и заявило, что подозревает трех членов экипажа Eagle S в совершении преступления, связанного с повреждением имущества и препятствованием телекоммуникаций.

Глава полицейского расследования Сами Лииматайнен сообщил Reuters, что все трое отрицают любые правонарушения.

Расследование Финляндии касалось повреждения подводного электрокабеля Estlink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию, и четырех интернет-линий в декабре 2024 года.

Финские органы задержали танкер почти сразу после инцидента, он более двух месяцев простоял на якоре неподалеку от Хельсинки.

В марте суд снял арест с Eagle S из-за отсутствия достаточных оснований для продления ареста, после чего судно покинуло территориальные воды Финляндии.

Подозреваемые на тот момент члены экипажа остались в стране под подписку о невыезде.

Регион Балтийского моря находится в повышенной готовности к диверсиям после серии аварий на линиях электропередачи, газопроводах и телекоммуникационных сетях.

Подробно об этом инциденте – в статье Российская война уходит под воду.