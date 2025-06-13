Посадовця Міноборони Чехії усунули з посади через зберігання секретної інформації в телефоні

Директора Департаменту озброєння та логістики ВПС Міністерства оборони Чехії усунули з посади після того, як на його телефоні виявили секретну інформацію про закупівлю авіаційної техніки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

Два тижні тому в роботу Міноборони втрутилися співробітники військової поліції. Було допитано кілька посадовців і висунуто одне звинувачення.

"Наразі звинувачення висунуто одній особі, яка перебуває в підпорядкуванні державного секретаря Міністерства оборони. З огляду на характер діяння, що розслідується, та стадію кримінального провадження, на цей час не може бути розкрито жодної додаткової інформації", – повідомили у військовій поліції.

Джерело, близьке до справи, повідомило, що втручання стосувалося саме відділу озброєння, управління озброєння та логістики ВПС. За його словами, звинувачення було пред'явлено безпосередньо директору Яну Колафу, якого було відсторонено від виконання обов'язків.

Під час розслідування кількох посадовців змусили "розблокувати" свої телефони і передати їх поліцейським. За інформацією з надійного джерела, Колафа мав у своєму телефоні секретну інформацію про закупівлю літаків. Невідомо, чи йшлося про придбання винищувачів F-35, літаків Embraer з Бразилії чи інших контрактів.

Секція озброєння відповідає за управління системою озброєння, управління проєктами в галузі озброєння, включаючи спільні закупівлі та інвестиції в рамках НАТО. Практично немає жодної закупівлі, яка б не проходила через цих посадовців міністерства.

Нагадаємо, у квітні Пентагон сколихнула низка звільнень через розслідування витоків інформації, в яких фігурували оперативні плани військових дій щодо Панамського каналу, другого авіаносця, що прямує до Червоного моря, візиту Ілона Маска і паузи в зборі розвідданих щодо України.

Також стало відомо, що глава Пентагону Гегсет, імовірно, обговорював військові плани з членами родини у чаті месенджера Signal.

Однак президент США Дональд Трамп казав, що позитивно оцінює роботу міністра оборони.