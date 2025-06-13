Чиновника Минобороны Чехии отстранили от должности за хранение секретной информации в телефоне

Директора Департамента вооружения и логистики ВВС Министерства обороны Чехии отстранили от должности после того, как на его телефоне обнаружили секретную информацию о закупке авиационной техники.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

Две недели назад в работу Минобороны вмешались сотрудники военной полиции. Было допрошено несколько чиновников и выдвинуто одно обвинение.

"На данный момент обвинение предъявлено одному лицу, находящемуся в подчинении государственного секретаря Министерства обороны. Учитывая характер деяния, которое расследуется, и стадию уголовного производства, на данный момент не может быть раскрыта никакая дополнительная информация", – сообщили в военной полиции.

Источник, близкий к делу, сообщил, что вмешательство касалось именно отдела вооружения, управления вооружения и логистики ВВС. По его словам, обвинение было предъявлено непосредственно директору Яну Колафу, который был отстранен от исполнения обязанностей.

Во время расследования нескольких должностных лиц заставили "разблокировать" свои телефоны и передать их полицейским. По информации из надежного источника, Колафа имел в своем телефоне секретную информацию о закупке самолетов. Неизвестно, шла ли речь о приобретении истребителей F-35, самолетов Embraer из Бразилии или других контрактов.

Секция вооружения отвечает за управление системой вооружения, управление проектами в области вооружения, включая совместные закупки и инвестиции в рамках НАТО. Практически нет ни одной закупки, которая бы не проходила через этих чиновников министерства.

Напомним, в апреле Пентагон всколыхнула серия увольнений из-за расследования утечек информации, в которых фигурировали оперативные планы военных действий в отношении Панамского канала, второго авианосца, направляющегося в Красное море, визита Илона Маска и паузы в сборе разведданных по Украине.

Также стало известно, что глава Пентагона Хегсет, вероятно, обсуждал военные планы с членами семьи в чате мессенджера Signal.

Однако президент США Дональд Трамп сказал, что положительно оценивает работу министра обороны.