Еще двух человек осудили по делу о краже золотого унитаза из дома Черчилля

В Великобритании были приговорены к тюремному заключению еще двое фигурантов дела о похищении в 2019 году золотого унитаза из особняка, в котором родился Уинстон Черчилль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

40-летний Джеймс Шин – кровельщик, который признал себя виновным в краже золотого унитаза, сговоре и передаче имущества, приобретенного преступным путем, – был приговорен в Оксфордском королевском суде к четырем годам тюрьмы.

А 39-летний Майкл Джонс, который работал на Шина и был признан виновным в краже, был приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы.

Напомним, унитаз из 18-каратного золота был выставлен как произведение современного искусства в Бленгеймском дворце – загородном особняке, где родился Черчилль.

В сентябре 2019 года пятеро грабителей ворвались на территорию поместья, разбили окно и забрали унитаз. Его так и не нашли; считается, что злоумышленники распилили 98-килограммовый унитаз на части и продали.

Поскольку унитаз на момент похищения был подключен к системе канализации и водопровода, кража нанесла существенный сопутствующий ущерб и привела к затоплению поместья – архитектурного памятника Англии XVIII века.

В мае был вынесен приговор другому фигуранту дела о краже: 36-летний Фредерик Доу, признанный виновным в сговоре с целью конвертации или передачи имущества, полученного преступным путем, был приговорен к 21 месяцу заключения с отсрочкой на два года и 240 часам неоплачиваемых работ.

Еще одного фигуранта дела ранее оправдали.