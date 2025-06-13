У Німеччині остаточно вирішили 100-річну суперечку щодо скарбів останнього монарха

Майже столітній спір Німецької держави зі спадкоємцями роду Гогенцоллернів, до яких належав останній кайзер країни Вільгельм І, завершився угодою про долю мистецтвознавчих скарбів останнього.

Про таке повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Майно колишньої імператорської родини Німеччини було конфісковано після падіння монархії в 1918 році. Угода 1926 року мала вирішити суперечки щодо власності.

Натомість суперечка тривала майже 100 років. Цінні предмети роду Гогенцоллернів перебувають у будинках Фонду прусської культурної спадщини, Фонду прусських замків і садів та в Німецькому історичному музеї.

Лише у травні 2025 року сторонам вдалось досягти рамкової угоди, яка має остаточно врегулювати питання власності та врегулювати всі претензії Гогенцоллернів.

Згідно з угодою, більшість предметів залишаються в державних колекціях. А предмети, право власності на які було спірним, здебільшого переходять у власність нового "фонду художньої спадщини Гогенцоллернів".

Фонд буде дбати про спільну культурну спадщину та робити її доступною як для зацікавленої громадськості, так і для науковців. Натомість Гогенцоллерни продовжують договори про позику з музеями, однак тепер можуть вільно розпоряджатися деякими предметами – тобто продавати їх.

Угода набула чинності після того, як усі три державні музейні установи погодили її.

"Моя родина і я раді та полегшені, що всі сторони знайшли спільне рішення. Переможцями є всі громадяни, які цікавляться мистецтвом", – сказав глава родини Гогенцоллернів Георг Фрідріх, принц Прусський.

Нагадаємо, раніше суд в Італії відхилив прохання нащадків останнього короля країни Умберто ІІ про повернення в їхню власність коштовностей корони.