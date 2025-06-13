В Германии окончательно разрешили 100-летний спор о сокровищах последнего монарха

Почти вековой спор Германии с наследниками рода Гогенцоллернов, к которому принадлежал последний кайзер страны Вильгельм I, завершился соглашением о судьбе художественных сокровищ последнего.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Имущество бывшей императорской семьи Германии было конфисковано после падения монархии в 1918 году. Соглашение 1926 года должно было решить споры о собственности.

Однако спор продолжался почти 100 лет. Ценные предметы рода Гогенцоллернов находятся в домах Фонда прусского культурного наследия, Фонда прусских замков и садов и в Немецком историческом музее.

Только в мае 2025 года сторонам удалось достичь рамочного соглашения, которое должно окончательно урегулировать вопрос собственности и урегулировать все претензии Гогенцоллернов.

Согласно соглашению, большинство предметов остаются в государственных коллекциях. А предметы, право собственности на которые было спорным, в основном переходят в собственность нового "фонда художественного наследия Гогенцоллернов".

Фонд будет заботиться о совместном культурном наследии и делать его доступным как для заинтересованной общественности, так и для ученых. В свою очередь Гогенцоллерны продлевают договоры о займе с музеями, однако теперь могут свободно распоряжаться некоторыми предметами, то есть продавать их.

Соглашение вступило в силу после того, как все три государственные музейные учреждения согласовали его.

"Моя семья и я рады и облегчены, что все стороны нашли общее решение. Победителями являются все граждане, интересующиеся искусством", – сказал глава семьи Гогенцоллернов Георг Фридрих, принц Прусский.

Напомним, ранее суд в Италии отклонил просьбу потомков последнего короля страны Умберто II о возвращении в их собственность драгоценностей короны.