Чи схвалить Конгрес "суперсанкції" проти РФ і як українці можуть посилити тиск на Трампа

Американець українського походження Микола Мурський, що очолює напрямок адвокації в організації Razom for Ukraine, визнає, що не очікував аж такого розвитку подій за другого президентства Дональда Трампа.

"Того, що відбувається зараз, ми не чекали. Ми були занадто оптимістичні. Напрямок, яким Трамп хоче рухатися, був зрозумілий, але неможливо було уявити, наприклад, що дійде до ліквідації USAID", – каже він.

Про "суперсанкції" для Росії і пріоритетні завдання у тиску на Трампа, про ставлення американців до України, а також про шанси на зміну політики США, дивіться в інтерв’ю Миколи Мурського на нашому Youtube-каналі, а його текстовий виклад від першої особи – в матеріалі Тиск на Трампа та "пекельне покарання" Росії: як українці можуть змінити політику США. Далі – основні тези Миколи Мурського.

Шанси на ухвалення законопроєкту Ліндсі Грема про санкції проти РФ непогані.

У Сенаті ситуація, коли якийсь законопроєкт отримує 84 співавтори – це величезна рідкість. Такого у США ніколи не буває! Це настільки сильний сигнал, що Білий дім не може його не почути: фактично, Сенат об'єднався, щоби сказати президенту Трампу, що саме Росія є агресором.

Але я не вірю, що навіть у разі, якщо закон ухвалять і президент його підпише, ці санкції запрацюють ближчим часом.

Громадська думка в США на нашому боці.

Виборці Дональда Трампа у південних штатах, коли чують, що ми приїхали від організації Razom і що ми допомагаємо Україні, то вони одразу кажуть "Oh my gosh! Ми молимось за вас, молимося за Україну". Вони розуміють, що українці є жертвою російської агресії, і самі нам про це кажуть. Вони справді турбуються долею України.

Інша річ, що вирішення "війни в Україні" – як вони це називають – вони часом бачать інакше, ніж ми.

Між політикою Трампа щодо українців і думкою його виборців є постійна розбіжність.

Але річ у тім, що для американців зовнішня політика не є ключовою.

Це – суть проблеми, яку ми намагаємося подолати.

Виборці Трампа, та й загалом американська публіка, підтримують Україну – але Трамп не бачить важливості цієї позиції, не зважає на неї.

Якщо ми хочемо змінити політику адміністрації Трампа, то потрібно набагато активніше вести адвокаційну роботу.

Необхідно йти на ефір місцевих, локальних каналів, або писати статті у місцевих газетах. Тому якщо ви живете у США і маєте вільну годину – напишіть у локальну газету статтю про Україну.

Друге за ефективністю – це особисті зустрічі з конгресменом, сенаторами, обраними від вашого округу, на які ви можете прийти разом з іншими українцями. А якщо ви не вмієте організувати таку зустріч – ми у Razom for Ukraine вам допоможемо.

І третє – найпростіше, але також дуже ефективніше – це дзвінки у приймальню конгресмена.

Кожен, хто має знайомого в Америці – благайте їх щотижня дзвонити конгресменові і двом сенаторам від їхнього округу та вимагати від них більше підтримки України.

Основний пріоритет зараз – отримати ту зброю, яка вже схвалена Конгресом у квітні 2024 року. Там залишилося 3,8 мільярда доларів, і адміністрація Трампа ще не підтвердила готовність надіслати ЗСУ зброю на цю суму. Його рішення щодо виділення цієї зброї – наш основний пріоритет зараз.

Інший пріоритет – потреба змінити думку Трампа щодо України у НАТО.

Це складно, але я не вірю, що це неможливо.

Докладніше – в матеріалі Тиск на Трампа та "пекельне покарання" Росії: як українці можуть змінити політику США.