Одобрит ли Конгресс "суперсанкции" против РФ и как украинцы могут усилить давление на Трампа

Американец украинского происхождения Николай Мурский, возглавляющий направление адвокации в организации Razom for Ukraine, признает, что не ожидал такого развития событий при втором президентстве Дональда Трампа.

"Того, что происходит сейчас, мы не ожидали. Мы были слишком оптимистичны. Направление, по которому Трамп хочет двигаться, было понятно, но невозможно было представить, например, что дойдет до ликвидации USAID", – говорит он.

О "суперсанкциях" для России и приоритетных задачах в давлении на Трампа, об отношении американцев к Украине, а также о шансах на изменение политики США, смотрите в интервью Николая Мурского на нашем Youtube-канале, а его текстовое изложение от первого лица – в материале Давление на Трампа и "адское наказание" России: как украинцы могут изменить политику США. Далее – основные тезисы Николая Мурского.

Шансы на принятие законопроекта Линдси Грэма о санкциях против РФ неплохие.

В Сенате ситуация, когда какой-то законопроект получает 84 соавтора – это огромная редкость. Такого в США никогда не бывает! Это настолько сильный сигнал, что Белый дом не может его не услышать: фактически, Сенат объединился, чтобы сказать президенту Трампу, что именно Россия является агрессором.

Но я не верю, что даже в случае, если закон примут и президент его подпишет, эти санкции заработают в ближайшее время.

Общественное мнение в США на нашей стороне.

Избиратели Дональда Трампа в южных штатах, когда слышат, что мы приехали от организации Razom и что мы помогаем Украине, то они сразу говорят "Oh my gosh! Мы молимся за вас, молимся за Украину". Они понимают, что украинцы являются жертвой российской агрессии, и сами нам об этом говорят. Они действительно беспокоятся о судьбе Украины.

Другое дело, что решение "войны в Украине" – как они это называют – они порой видят иначе, чем мы.

Между политикой Трампа в отношении украинцев и мнением его избирателей есть постоянное расхождение.

Но дело в том, что для американцев внешняя политика не является ключевой.

Это – суть проблемы, которую мы пытаемся преодолеть.

Избиратели Трампа, да и в целом американская публика, поддерживают Украину – но Трамп не видит важности этой позиции, не учитывает ее.

Если мы хотим изменить политику администрации Трампа, то нужно гораздо активнее вести адвокационную работу.

Необходимо идти на эфир местных, локальных каналов, или писать статьи в местных газетах. Поэтому если вы живете в США и есть свободное время – напишите в локальную газету статью об Украине.

Второе по эффективности – это личные встречи с конгрессменом, сенаторами, избранными от вашего округа, на которые вы можете прийти вместе с другими украинцами. А если вы не умеете организовать такую встречу – мы в Razom for Ukraine вам поможем.

И третье – самое простое, но также очень эффективное – это звонки в приемную конгрессмена.

Каждый, кто имеет знакомого в Америке – умоляйте их еженедельно звонить конгрессмену и двум сенаторам от их округа и требовать от них больше поддержки Украины.

Основной приоритет сейчас – получить то оружие, которое уже одобрено Конгрессом в апреле 2024 года. Там осталось 3,8 миллиарда долларов, и администрация Трампа еще не подтвердила готовность прислать ВСУ оружие на эту сумму. Его решение о выделении этого оружия – наш основной приоритет сейчас.

Другой приоритет – потребность изменить мнение Трампа относительно Украины в НАТО.

Это сложно, но я не верю, что это невозможно.

Подробнее – в материале Давление на Трампа и "адское наказание" России: как украинцы могут изменить политику США.