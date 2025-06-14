Зеленський про ДТП з українцями у Франції: офіс Макрона надає допомогу
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ДТП у Франції, в яку потрапив автобус з українцями, розповів, що офіс його французького колеги Емманюеля Макрона надає допомогу.
Про це український президент написав в Telegram, повідомляє "Європейська правда".
За словами Зеленського, автобус перевозив велику кількість українських дітей, які поверталися з навчального обміну із французького ліцею в Бретані.
Дорогою до Парижа автобус втратив керування та зʼїхав у кювет.
Наразі відомо про чотирьох загиблих дорослих, троє з них – громадяни України. Ще двоє людей у важкому стані. Решта дітей має середні та легкі поранення, усім їм надається необхідна допомога.
Зеленський подякував французькій владі "за масштабне залучення рятувальних служб": понад 50 аварійних бригад були задіяні, щоб терміново доставити постраждалих до лікарень.
"Знаю, що офіс президента Франції Емманюеля Макрона продовжує допомагати і тримати ситуацію на контролі. Мобілізований також антикризовий центр МЗС Франції та місцеві органи влади", – зазначив він.
Зеленський висловив співчуття родинам загиблих.
Нагадаємо, у квітні в Австрії в ДТП загинули четверо громадян України.
А в середині лютого у ДТП потрапив автобус Київ – Кишинів, тоді постраждали 16 людей.