Зеленський про ДТП з українцями у Франції: офіс Макрона надає допомогу

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ДТП у Франції, в яку потрапив автобус з українцями, розповів, що офіс його французького колеги Емманюеля Макрона надає допомогу.

Про це український президент написав в Telegram, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, автобус перевозив велику кількість українських дітей, які поверталися з навчального обміну із французького ліцею в Бретані.

Дорогою до Парижа автобус втратив керування та зʼїхав у кювет.

Наразі відомо про чотирьох загиблих дорослих, троє з них – громадяни України. Ще двоє людей у важкому стані. Решта дітей має середні та легкі поранення, усім їм надається необхідна допомога.

Зеленський подякував французькій владі "за масштабне залучення рятувальних служб": понад 50 аварійних бригад були задіяні, щоб терміново доставити постраждалих до лікарень.

"Знаю, що офіс президента Франції Емманюеля Макрона продовжує допомагати і тримати ситуацію на контролі. Мобілізований також антикризовий центр МЗС Франції та місцеві органи влади", – зазначив він.

Зеленський висловив співчуття родинам загиблих.

Нагадаємо, у квітні в Австрії в ДТП загинули четверо громадян України.

А в середині лютого у ДТП потрапив автобус Київ – Кишинів, тоді постраждали 16 людей.