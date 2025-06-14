Зеленский о ДТП с украинцами во Франции: офис Макрона оказывает помощь

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ДТП во Франции, в которое попал автобус с украинцами, рассказал, что офис его французского коллеги Эмманюэля Макрона оказывает помощь.

Об этом украинский президент написал в Telegram, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, автобус перевозил большое количество украинских детей, которые возвращались с учебного обмена из французского лицея в Бретани.

По дороге в Париж автобус потерял управление и съехал в кювет.

На данный момент известно о четырех погибших взрослых, трое из них – граждане Украины. Еще два человека в тяжелом состоянии. Остальные дети получили средние и легкие ранения, всем им оказывается необходимая помощь.

Зеленский поблагодарил французские власти "за масштабное привлечение спасательных служб": более 50 аварийных бригад были задействованы, чтобы срочно доставить пострадавших в больницы.

"Знаю, что офис президента Франции Эмманюэля Макрона продолжает помогать и держать ситуацию под контролем. Мобилизован также антикризисный центр МИД Франции и местные органы власти", – отметил он.

Зеленский выразил соболезнования семьям погибших.

Напомним, в апреле в Австрии в ДТП погибли четверо граждан Украины.

А в середине февраля в ДТП попал автобус Киев – Кишинев, тогда пострадали 16 человек.