Зеленский о ДТП с украинцами во Франции: офис Макрона оказывает помощь
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ДТП во Франции, в которое попал автобус с украинцами, рассказал, что офис его французского коллеги Эмманюэля Макрона оказывает помощь.
Об этом украинский президент написал в Telegram, сообщает "Европейская правда".
По словам Зеленского, автобус перевозил большое количество украинских детей, которые возвращались с учебного обмена из французского лицея в Бретани.
По дороге в Париж автобус потерял управление и съехал в кювет.
На данный момент известно о четырех погибших взрослых, трое из них – граждане Украины. Еще два человека в тяжелом состоянии. Остальные дети получили средние и легкие ранения, всем им оказывается необходимая помощь.
Зеленский поблагодарил французские власти "за масштабное привлечение спасательных служб": более 50 аварийных бригад были задействованы, чтобы срочно доставить пострадавших в больницы.
"Знаю, что офис президента Франции Эмманюэля Макрона продолжает помогать и держать ситуацию под контролем. Мобилизован также антикризисный центр МИД Франции и местные органы власти", – отметил он.
Зеленский выразил соболезнования семьям погибших.
Напомним, в апреле в Австрии в ДТП погибли четверо граждан Украины.
А в середине февраля в ДТП попал автобус Киев – Кишинев, тогда пострадали 16 человек.