Глава МЗС Німеччини утримався від коментарів щодо постачання зброї Ізраїлю

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль залишив відкритим питання про те, чи матимуть ізраїльські атаки на Іран наслідки для німецького експорту зброї до Ізраїлю.

Заяву міністра наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

За словами очільника німецького МЗС, Федеральна рада безпеки візьме час на обговорення питання експорту німецької зброї до Ізраїлю.

"Але я не очікую, що в найближчому майбутньому будуть прийняті якісь далекосяжні рішення", – додав Вадефуль.

Останніми тижнями соціал-демократи, молодший партнер у новій керівній коаліції Німеччини, неодноразово закликали припинити поставки озброєння через військові дії Ізраїлю в секторі Газа.

Однак консервативний альянс канцлера Фрідріха Мерца, до якого належить Вадефуль, відкидає заборону на експорт.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Через 18 годин після цієї атаки Іран випустив по Ізраїлю балістичні ракети.

Європейські держави, включно з Францією, закликали Іран та Ізраїль до дипломатичного вирішення конфлікту.

Після ізраїльської атаки президент США Дональд Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно".