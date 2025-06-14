Глава МИД Германии воздержался от комментариев по поводу поставок оружия Израилю

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль оставил открытым вопрос о том, будут ли израильские атаки на Иран иметь последствия для немецкого экспорта оружия в Израиль.

Заявление министра приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

По словам главы немецкого МИД, Федеральный совет безопасности возьмет время на обсуждение вопроса экспорта немецкого оружия в Израиль.

"Но я не ожидаю, что в ближайшем будущем будут приняты какие-то далеко идущие решения", – добавил Вадефуль.

В последние недели социал-демократы, младший партнер в новой правящей коалиции Германии, неоднократно призывали прекратить поставки вооружения из-за военных действий Израиля в секторе Газа.

Однако консервативный альянс канцлера Фридриха Мерца, к которому принадлежит Вадефуль, отвергает запрет на экспорт.

Как известно, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Через 18 часов после этой атаки Иран выпустил по Израилю баллистические ракеты.

Европейские государства, включая Францию, призвали Иран и Израиль к дипломатическому решению конфликта.

После израильской атаки президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение, пока "не стало поздно".