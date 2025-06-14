У водах Ла-Маншу врятували близько 100 мігрантів, які намагались дістатись Британії

У протоці Ла-Манш врятували близько 100 мігрантів, які на човнах намагались дістатись берегів Великої Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Загалом 99 біженців були врятовані в ході декількох окремих операцій з вечора четверга до вечора п'ятниці, повідомила в своїй заяві морська префектура Ла-Маншу і Північного моря.

Деякі з них перебували на перевантажених суднах. Ніч з четверга на п'ятницю була відзначена численними відправленнями суден з мігрантами.

В ході однієї з операцій патрульний катер врятував 63 людини. Решта 16 осіб спочатку відмовилися від допомоги, хоча човен продовжував тонути. Зрештою, їх врятували два інших судна і доставили на французький берег.

За даними британської влади, в п'ятницю Ла-Манш перетнули 919 мігрантів на 14 суднах.

Міграція через протоку Ла-Манш, що відокремлює острови Британії від континентальної Європи, в останні роки суттєво зросла та встановлює рекорди.

Мігранти, які таким чином прагнуть потрапити до Британії, часто гинуть, скориставшись послугами контрабандистів і намагаючись подолати протоку на малих човнах.