В водах Ла-Манша спасли около 100 мигрантов, которые пытались добраться до Британии

В проливе Ла-Манш спасли около 100 мигрантов, которые на лодках пытались добраться до берегов Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Всего 99 беженцев были спасены в ходе нескольких отдельных операций с вечера четверга до вечера пятницы, сообщила в своем заявлении морская префектура Ла-Манша и Северного моря.

Некоторые из них находились на перегруженных судах. Ночь с четверга на пятницу была отмечена многочисленными отправлениями судов с мигрантами.

В ходе одной из операций патрульный катер спас 63 человека. Остальные 16 человек сначала отказались от помощи, хотя лодка продолжала тонуть. В конце концов, их спасли два других судна и доставили на французский берег.

По данным британских властей, в пятницу Ла-Манш пересекли 919 мигрантов на 14 судах.

Миграция через пролив Ла-Манш, отделяющий острова Великобритании от континентальной Европы, в последние годы существенно возросла и устанавливает рекорды.

Мигранты, которые таким образом стремятся попасть в Великобританию, часто гибнут, воспользовавшись услугами контрабандистов и пытаясь преодолеть пролив на малых лодках.