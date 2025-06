Каллас вказала іранському колезі на ризик ескалації й закликала до дипломатії

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас поговорила з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі, розповіла йому про ризик подальшої ескалації конфлікту в регіоні та наголосила на необхідності пошуку дипломатичного рішення.

Про це висока представниця ЄС у закордонних справах написала на своїй сторінці в соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Кая Каллас у розмові з головою МЗС Ірану закликала його до пошуку дипломатичного рішення конфлікту та застерегла від подальшого його розвитку.

"Поговорила з міністром закордонних справ Ірану Арагчі. Ризик подальшої ескалації в регіоні небезпечно високий. Дипломатія повинна переважати", – написала Каллас.

Вона підкреслила, що "ЄС завжди чітко заявляв: не можна допустити, щоб Іран отримав ядерну зброю".

Spoke with Iranian FM @araghchi. Risk of further escalation in the region is dangerously high. Diplomacy must prevail. The EU has always been clear: Iran must never be allowed to acquire a nuclear weapon. Only diplomacy can lead to a lasting solution. The EU is ready to support.