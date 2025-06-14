Каллас указала иранскому коллеге на риск эскалации и призвала к дипломатии

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас поговорила с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, рассказала ему о риске дальнейшей эскалации конфликта в регионе и подчеркнула необходимость поиска дипломатического решения.

Об этом высокая представительница ЕС по иностранным делам написала на своей странице в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Кая Каллас в разговоре с главой МИД Ирана призвала его к поиску дипломатического решения конфликта и предостерегла от дальнейшего его развития.

"Поговорила с министром иностранных дел Ирана Арагчи. Риск дальнейшей эскалации в регионе опасно высок. Дипломатия должна преобладать", – написала Каллас.

Она подчеркнула, что "ЕС всегда четко заявлял: нельзя допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие".

"Только дипломатия может привести к долгосрочному решению. ЕС готов оказать поддержку", – подытожила главный дипломат Евросоюза.

Как сообщала "Европейская правда", представитель МИД Ирана заявил, что после израильских ударов дальнейшие ядерные переговоры с США являются "бессмысленными".

В то же время в Белом доме продолжают утверждать, что Президент США Дональд Трамп настроен на спасение ядерных переговоров, шестой раунд которых должен был состояться в воскресенье в столице Омана Маскате.

Как известно, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, имеющим отношение к ядерной программе, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия. Иран нанес ответные удары.

В то же время США готовились к шестому раунду переговоров с Ираном по его ядерной программе.