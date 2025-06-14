Переговори між США та Іраном щодо ядерної програми скасовані

США та Іран не будуть проводити переговорів щодо іранської ядерної програми, які були заплановані на неділю.

Це підтвердив міністр закордонних справ Оману, який виступає посередником у переговорах, Бадр аль-Бусаїді, пише "Європейська правда".

За словами аль-Бусаїді, переговори між Іраном і США, які мали відбутися в оманській столиці цієї неділі, не відбудуться.

"Але дипломатія і діалог залишаються єдиним шляхом до тривалого миру", – додав він на Х.

Спецпосланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф до останнього був готовий до зустрічі з представниками Ірану для продовження переговорів щодо ядерної програми Тегерану.

Але на тлі ізраїльських ударів по Ірану речник іранського МЗС заявив про те, що подальші ядерні переговори зі США є "безглуздими".

Раніше, нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно".