Переговоры между США и Ираном по ядерной программе отменены

США и Иран не будут проводить переговоры по иранской ядерной программе, которые были запланированы на воскресенье.

Это подтвердил министр иностранных дел Омана, выступающий посредником в переговорах, Бадр аль-Бусаиди, пишет "Европейская правда".

По словам аль-Бусаиди, переговоры между Ираном и США, которые должны были состояться в столице Омана в это воскресенье, не состоятся.

"Но дипломатия и диалог остаются единственным путем к прочному миру", – добавил он на Х.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф до последнего был готов к встрече с представителями Ирана для продолжения переговоров по ядерной программе Тегерана.

Но на фоне израильских ударов по Ирану представитель иранского МИД заявил о том, что дальнейшие ядерные переговоры с США являются "бессмысленными".

Ранее, напомним, президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение, пока "не стало поздно".