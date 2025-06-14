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У США пояснили, чому засоби протидії дронам для України передали на Близький Схід

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Новини — Субота, 14 червня 2025, 19:17 — Олег Павлюк

Міністр оборони США Піт Гегсет публічно підтвердив, що американські компоненти систем протидії безпілотникам, призначені для України, були передані на Близький Схід.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в ефірі Fox News.

Гегсет згадав про те, як давав свідчення у Конгресі США цього тижня, де його зокрема питали про Україну.

"Одне з питань було таким: "Чи перевели ви частину своїх систем протидії безпілотним літальним апаратам з України на Близький Схід?" Я відповів, що так, перевели", – зазначив він.

Як пояснив глава Пентагону, "ми використовуємо всі наявні ресурси для захисту наших людей у цьому регіоні та в усьому світі, тому що сьогодні ситуація в галузі оборони змінилася".

"Такі невеликі системи (дрони. – Ред.) можуть становити велику загрозу. Ми готові настільки, наскільки це можливо", – заявив Гегсет.

Минулого тижня Володимир Зеленський заявив, що США перенаправили своїм військам на Близькому Сході компоненти, які Україна використовує для збиття російських безпілотників і які є ключовою технологією протидії ворожим дронам.

Ідеться про спеціальні підривники, які використовувались в ракетній системі "земля-повітря" для протидії ворожим дронам, про що раніше повідомляли ЗМІ.

Як відомо, адміністрація Дональда Трампа не виділяла Україні військову допомогу після приходу до влади, але зброя в межах пакетів, оголошених попередньою адміністрацією, продовжує надходити.

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США Близький Схід Зброя ЗСУ
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