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В США объяснили, почему средства противодействия дронам для Украины передали на Ближний Восток

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Новости — Суббота, 14 июня 2025, 19:17 — Олег Павлюк

Министр обороны США Пит Гегсет публично подтвердил, что американские компоненты систем противодействия беспилотникам, предназначенные для Украины, были переданы на Ближний Восток.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в эфире Fox News.

Гегсет вспомнил о том, как давал показания в Конгрессе США на этой неделе, где его, в частности, спрашивали об Украине.

"Один из вопросов был таким: "Перевели ли вы часть своих систем противодействия беспилотным летательным аппаратам из Украины на Ближний Восток?" Я ответил, что да, перевели", – отметил он.

Как пояснил глава Пентагона, "мы используем все имеющиеся ресурсы для защиты наших людей в этом регионе и во всем мире, потому что сегодня ситуация в области обороны изменилась".

"Такие небольшие системы (дроны. – Ред.) могут представлять большую угрозу. Мы готовы настолько, насколько это возможно", – заявил Хегсет.

На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что США перенаправили своим войскам на Ближний Восток компоненты, которые Украина использует для сбивания российских беспилотников и которые являются ключевой технологией противодействия вражеским дронам.

Речь идет о специальных подрывниках, которые использовались в ракетной системе "земля-воздух" для противодействия вражеским дронам, о чем ранее сообщали СМИ.

Как известно, администрация Дональда Трампа не выделяла Украине военную помощь после прихода к власти, но оружие в рамках пакетов, объявленных предыдущей администрацией, продолжает поступать.

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США Ближний Восток Оружие ВСУ
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