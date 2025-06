Пентагон на честь дня прапора США опублікував графіку з "російськими прапорами"

Привітання з Днем прапора США, опубліковане на офіційному акаунті Пентагону, викликало здивування через наявність на графіці двох елементів, схожих на російські прапори.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На сторінці Пентагону на Х у суботу було опубліковане привітання з Днем прапора і заклик вшанувати "символ нашої країни та зірки і смуги, які нас об'єднують".

"Піднімаючи прапор нашої країни і розмірковуючи над цінностями, які він уособлює, святкуймо свободу, мужність і стійкість, які роблять нашу країну величною", – ідеться в повідомленні.

У коментарях до посту користувачі помітили, що один з елементів на зображенні – червона і біла смуги по обидва боки зірок – нагадує прапор Росії.

Так склалось, бо між смугами залишили проміжок, який на синьому тлі видається частиною "російського прапора". Це можна помітити, тільки якщо навмисне збільшити зображення.

The Russian flag does not have different colored blue vertical stripes pic.twitter.com/AZLDCYDjXT