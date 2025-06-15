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Пентагон на честь дня прапора США опублікував графіку з "російськими прапорами"

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Новини — Неділя, 15 червня 2025, 08:11 — Олег Павлюк

Привітання з Днем прапора США, опубліковане на офіційному акаунті Пентагону, викликало здивування через наявність на графіці двох елементів, схожих на російські прапори.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На сторінці Пентагону на Х у суботу було опубліковане привітання з Днем прапора і заклик вшанувати "символ нашої країни та зірки і смуги, які нас об'єднують".

"Піднімаючи прапор нашої країни і розмірковуючи над цінностями, які він уособлює, святкуймо свободу, мужність і стійкість, які роблять нашу країну величною", – ідеться в повідомленні.

 

У коментарях до посту користувачі помітили, що один з елементів на зображенні – червона і біла смуги по обидва боки зірок – нагадує прапор Росії.

Так склалось, бо між смугами залишили проміжок, який на синьому тлі видається частиною "російського прапора". Це можна помітити, тільки якщо навмисне збільшити зображення.

Зазначимо при цьому, що в попередні роки подібних елементів дизайну на привітаннях з Днем прапора на сторінці Пентагону не було (приклади за 2023 і 2024 роки).

Нагадаємо, раніше Членкиня Палати представників США від Республіканської партії Клаудія Тенні запропонувала оголосити нове державне свято – "День народження президента Дональда Трампа і прапора".

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