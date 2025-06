Пентагон в честь Дня флага США опубликовал графику с "российскими флагами"

Поздравление с Днем флага США, опубликованное на официальном аккаунте Пентагона, вызвало удивление из-за наличия на графике двух элементов, похожих на российские флаги.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На странице Пентагона в Х в субботу было опубликовано поздравление с Днем флага и призыв почтить "символ нашей страны и звезды и полосы, которые нас объединяют".

"Поднимая флаг нашей страны и размышляя над ценностями, которые он олицетворяет, давайте праздновать свободу, мужество и стойкость, которые делают нашу страну великой", – говорится в сообщении.

В комментариях к посту пользователи заметили, что один из элементов на изображении – красная и белая полосы по обеим сторонам звезд – напоминает флаг России.

Так сложилось, потому что между полосами оставили промежуток, который на синем фоне кажется частью "российского флага". Это можно заметить, только если специально увеличить изображение.

The Russian flag does not have different colored blue vertical stripes pic.twitter.com/AZLDCYDjXT