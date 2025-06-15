Кіпр каже, що Іран попросив його "передати повідомлення" Ізраїлю

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс анонсував розмову з премʼєром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в неділю, під час якої він має "передати повідомлення" від Ірану.

Слова Христодулідіса цитує видання Cyprus Mail, повідомляє "Європейська правда".

У розмові з журналістами президент Кіпру сказав, що до кінця дня проведе телефонну розмову з Нетаньягу.

"Телефонні переговори триватимуть. Нагадаю, що Іран попросив нас передати Ізраїлю деякі повідомлення, тому сьогодні я буду розмовляти з (Нетаньяху. – Ред.). Розмова була запланована на вчора ввечері, але через хаотичну ситуацію її перенесли", – сказав він.

Христодулідіс не уточнив, що саме Іран просив передати Ізраїлю, але анонсував також розмови з президентом Єгипту та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Наша мета – покласти край цій ситуації, яка не приносить жодних результатів і не веде до вирішення будь-яких розбіжностей", – додав він.

Кіпр є найближчою до Близького Сходу країною-членом Європейського Союзу: звідти переліт до Лівану займає близько 35 хвилин. Тому він особливо гостро реагує на загострення в близькосхідному регіоні.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Іран завдав ударів у відповідь.

Європейські держави закликали Іран та Ізраїль до дипломатичного вирішення конфлікту та запропонували Тегерану негайні переговори щодо ядерної програми.