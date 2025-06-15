Кипр заявляет, что Иран попросил его "передать сообщение" Израилю

Президент Кипра Никос Христодулидис анонсировал разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в воскресенье, во время которого он должен "передать сообщение" от Ирана.

Слова Христодулидиса цитирует издание Cyprus Mail, сообщает "Европейская правда".

В беседе с журналистами президент Кипра сказал, что до конца дня проведет телефонный разговор с Нетаньяху.

"Телефонные переговоры будут продолжаться. Напомню, что Иран попросил нас передать Израилю некоторые сообщения, поэтому сегодня я буду разговаривать с (Нетаньяху. – Ред.). Разговор был запланирован на вчера вечером, но из-за хаотичной ситуации его перенесли", – сказал он.

Христодулидис не уточнил, что именно Иран просил передать Израилю, но анонсировал также разговоры с президентом Египта и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Наша цель – положить конец этой ситуации, которая не приносит никаких результатов и не ведет к решению каких-либо разногласий", – добавил он.

Кипр является ближайшей к Ближнему Востоку страной-членом Европейского Союза: оттуда перелет в Ливан занимает около 35 минут. Поэтому он особенно остро реагирует на обострение в ближневосточном регионе.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия. Иран нанес ответные удары.

Европейские государства призвали Иран и Израиль к дипломатическому решению конфликта и предложили Тегерану немедленные переговоры по ядерной программе.