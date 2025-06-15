Британия усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке на фоне эскалации

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что его страна наращивает свои силы на Ближнем Востоке в ответ на последнюю эскалацию между Израилем и Ираном.

Об этом он сказал по пути на саммит "Группы семи" в Канаде, передает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Стармер заявил, что Великобритания перебрасывает в регион Ближнего Востока "военные ресурсы, включая самолеты, для оказания экстренной помощи в случае необходимости".

"Я четко осознаю наши обязанности и обязательства, а также свои обязанности как премьер-министра Великобритании", – добавил он.

Британский премьер также рассказал о разговорах с рядом мировых лидеров, в частности с президентом США Дональдом Трампом, в которых прозвучали опасения по поводу эскалации.

"У нас действительно есть давние опасения по поводу ядерной программы Ирана, и мы признаем право Израиля на самооборону. Но я абсолютно уверен, что ситуация должна двигаться в сторону деэскалации", – отметил Стармер.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия. Иран нанес ответные удары.

Европейские государства призвали Иран и Израиль к дипломатическому урегулированию конфликта и предложили Тегерану немедленные переговоры по ядерной программе.