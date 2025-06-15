У Молдові чоловік з малою дитиною намагався прорватись до ЛГБТ-ходи через поліцію

Правоохоронці та омбудсмен Молдови почали розслідування дій чоловіка, який намагався прорватись через поліцейський кордон до учасників акції на підтримку ЛГБТ+, тримаючи в руках малолітню дитину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Інцидент стався в Кишиневі під час двох паралельних акцій – на підтримку спільноти ЛГБТ+ та за "традиційні цінності", яку організувала спільнота вірян.

У певний момент учасники другої акції спробували прорвати поліцейський кордон. На кадрах, зафільмованих порталом NewsMaker, видно чоловіка, що крутить у руках малу дитину, яка кричить і плаче.

У генеральному інспектораті поліції Молдови повідомили TV8, що чоловіка затримали.

"Швидке втручання правоохоронних органів дозволило затримати особу, уникнувши можливих більш серйозних наслідків", – заявила телеканалу TV8 речниця поліції Маріана Бециву.

Тим часом омбудсмен Молдови Василє Корої заявив, що самостійно звернувся до правоохоронців з проханням перевірити дії дорослого, який наразив дитину на загрозу.

"Я звернуся до опікунської служби з проханням оцінити ситуацію дитини та її сім'ї та вжити відповідних заходів на підставі результатів цієї оцінки", – додав Корої.

Нагадаємо, раніше мерія Кишинева намагалась заборонити проведення маршу на підтримку ЛГБТ+.

Як повідомлялось, подібні акції в столиці Молдови були і в попередні роки.