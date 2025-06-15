В Молдове мужчина с маленьким ребенком пытался прорваться к ЛГБТ-шествию через полицию

Правоохранители и омбудсмен Молдовы начали расследование действий мужчины, который пытался прорваться через полицейский кордон к участникам акции в поддержку ЛГБТ+, держа в руках малолетнего ребенка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Инцидент произошел в Кишиневе во время двух параллельных акций – в поддержку ЛГБТ+ сообщества и за "традиционные ценности", организованной сообществом верующих.

В определенный момент участники второй акции попытались прорвать полицейский кордон. На кадрах, снятых порталом NewsMaker, видно мужчину, который крутит в руках маленького ребенка, который кричит и плачет.

В генеральной инспекции полиции Молдовы сообщили TV8, что мужчина задержан.

"Быстрое вмешательство правоохранительных органов позволило задержать человека, избежав возможных более серьезных последствий", – заявила телеканалу TV8 пресс-секретарь полиции Мариана Бециву.

Между тем омбудсмен Молдовы Василе Корои заявил, что самостоятельно обратился к правоохранителям с просьбой проверить действия взрослого, который подверг ребенка угрозе.

"Я обращусь в опекунскую службу с просьбой оценить ситуацию ребенка и его семьи и принять соответствующие меры на основании результатов этой оценки", – добавил Корои.

Напомним, ранее мэрия Кишинева пыталась запретить проведение марша в поддержку ЛГБТ+.

Как сообщалось, подобные акции в столице Молдовы проходили и в предыдущие годы.