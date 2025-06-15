В Молдове мужчина с маленьким ребенком пытался прорваться к ЛГБТ-шествию через полицию
Правоохранители и омбудсмен Молдовы начали расследование действий мужчины, который пытался прорваться через полицейский кордон к участникам акции в поддержку ЛГБТ+, держа в руках малолетнего ребенка.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.
Инцидент произошел в Кишиневе во время двух параллельных акций – в поддержку ЛГБТ+ сообщества и за "традиционные ценности", организованной сообществом верующих.
В определенный момент участники второй акции попытались прорвать полицейский кордон. На кадрах, снятых порталом NewsMaker, видно мужчину, который крутит в руках маленького ребенка, который кричит и плачет.
В генеральной инспекции полиции Молдовы сообщили TV8, что мужчина задержан.
"Быстрое вмешательство правоохранительных органов позволило задержать человека, избежав возможных более серьезных последствий", – заявила телеканалу TV8 пресс-секретарь полиции Мариана Бециву.
Между тем омбудсмен Молдовы Василе Корои заявил, что самостоятельно обратился к правоохранителям с просьбой проверить действия взрослого, который подверг ребенка угрозе.
"Я обращусь в опекунскую службу с просьбой оценить ситуацию ребенка и его семьи и принять соответствующие меры на основании результатов этой оценки", – добавил Корои.
Напомним, ранее мэрия Кишинева пыталась запретить проведение марша в поддержку ЛГБТ+.
Как сообщалось, подобные акции в столице Молдовы проходили и в предыдущие годы.